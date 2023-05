Arlan Arbois Jr. naka-silver, Christine Hallasgo bronze

SIAM REAP, Cambodia — Hinablot ni Arlan Arbois Jr. ang medalyang pilak, habang tanso ang dating kampeong si Christine Hallasgo sa 32nd Southeast Asian Games marathon sa ilalim nang napakainit na klima Sabado ng umaga.

Sinusuportahan nina Philippine Sports Commission chairman Richard Bachmann at Philippine Olympic Committee president Abraham Tolentino, walang takot na hinarap ni Arbois ang 37-degree celsius kahit alas-6:00 pa lang ng umaga.

Pumoste siya ng 2 oras, 33 minuto at 27 segundo sa paghinga sa batok nang sumungkit ng ginto na si Agus Prayogo ng Indonesia(2:32:59). Si Nguyen Thanh Hoang nakataso (2:35:49)..

At dehins natupad ni Hallasgo na mabawi ang koronang napasakamay noong 2019 PH SEA Games, pero nakaabot ng podium sa bronze sa bagong personal best na 2:50:27.

Reyna pa rin si Indonesian Odekta Baibaho (2:48:14) kasunod si Vietnamese Thi Tuyet Le (2:49:21).

“Despite the extreme heat our athletes did well, at least with our two medalists,” lahad ni Philippine Athletics Track and Field Association secretary general Edward Kho.

Nag-DNF o ‘di nakatapos ang kakampi ni Arbois na si Richard Salano dahil sa pananakit ng plantar sa dalawang paa. (Ramil Cruz)