Warriors rumesbak! Klay Thompson 8 tres sinalpak

NAGLIYAB ng walong 3-pointers si Klay Thompson tungo sa 30 points at kumaripas sa middle quarters ang Golden State para bawian ang Los Angeles Lakers 127-100 sa Game 2 ng West semis nitong Huwebes.

Nag-ambag si Stephen Curry ng 20 points, 12 assists at itinabla ng Warriors ang series 1-1. Mula Chase Center, lipat sa Crypto.com Arena sa LA ang Game 4 sa Linggo (araw sa Manila).

Mula sa labas ng arc ay 8 of 11 si Thompson, 11 of 18 sa field.

Naghulog ng 21 mula long range ang Warriors overall, nilista ang NBA record na 42 3s sa first two games ng isang playoff game.

Hinayaan ng Golden State si LeBron James na maglista ng 23 points pero nilimitahan si Anthony Davis sa 11 mula 5/11 shooting. May 21 points off the bench si Rui Hachimura sa LA.

Nilista ni Thompson ang 14 sa 41-point second quarter ng Warriors para sa 67-56 lead sa break. Nagsalansan muli ng 43 sa third ang defending champions sabay sa paglimita sa 24 sa Lakers.

Pinag-start ni coach Steve Kerr si JaMychal Green at nag-deliver ng 15 points, may 11-11-9 si Draymond Green.

(Vladi Eduarte)