Sweet pinatunayan ‘di yumabang si Maymay

Pinatotohanan ni John ‘Sweet’ Lapus na hindi raw totoong yumabang na ang Kapamilya actress-singer na si Maymay Entrata.

May mga ganito kasing ibinabatong issue kay Maymay, na kesyo hindi na raw ito katulad dati, na nawala na raw ang pagiging simple at humble nito, na siyang nagustuhan sa kanya noong nagsisimula pa lang sa showbiz.

Sa ginanap na ‘Star Magic Bikini Balls’, nai-tweet ni Sweet kung paanong si Maymay pa raw ang lumapit sa kanya.

“Grabe si @maymayentrata07 siya pa ang unang lumapit sa akin. Ang tagal naming nagyakapan at chikahan.”

Dahil sa tweet na ‘yon ni Sweet, may nag-comment at tipong pinaringgan ang dating fans ni Maymay at ng love team nito with Edward Barber at sinabing, “Hello to the ex-fans out there saying that she lost her humility.”

Kaya nagulat pa si Sweet na may ganoon daw palang issue? Sinagot naman ‘yon ng isang netizen na tila ‘yung isyu na ‘yon o kung si Edward ba ang matagal nilang pinagtsikahan?

Sabi kasi ni Sweet, “Diyos ko, doon nga tumagal ang chikahan namin.”

‘Yun na!