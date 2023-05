Pinay golfer Rianne Malixi asinta top finish sa Cambodia

ASINTA ni Pinay golfer Rianne Malixi ang mas magandang pakita sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

“I’d say it’s an honor for me to have another chance to represent the country in the SEAG,” sey ni Malixi, unang sumabak sa biennial meet sa Hanoi, Vietnam noong isang taon.

Tabla sa pang-siyam sa individual play si Malixi, suportado ng ICTSI, sa Vietnam Games pero bumawi nang makasama sa team play na sumikwat ng bronze medal.

Kasama sina Lois Kaye Go at Mafy Singson, handa na si Malixi magpasiklab sa Garden City Golf Club sa Phnom Penh.

“There are chances of getting gold. But I won’t be setting expectations. I’ll be starting out fresh since I have been practicing a lot and devoted my time in prepping,” dagdag ni Malixi. (Abante Sports)