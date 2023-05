PDP, dating ‘bata’ ni Pacquiao hambog sa b-day party

Umani ng negatibong reaksyon ang isang video kung saan binalandra ng binansagang ‘Pambansang Anino’ Jayke Joson ang isang milyong pisong cash sa mesa habang binabayaran ang kinain ng kanilang grupo sa isang restaurant sa Makati City.

Sa video na pinost sa TikTok ni Josef T. Ramos, makikita si Joson na tinawag ang waiter para bayaran ang kinain nila sa Wolfgang’s Steakhouse.

Pagdating ng waiter ay inabot nito ang bill kay Joson at binasa saka may dinukot sa kanyang tabi at nilapag ang tinatayang isang milyong cash, kaya humagalagpak sa tawa ang katabing si PDP-Laban secretary general Melvin Matibag.

“Kulang ba ito kulang?” biro ni Joson. “Ah akala ko one million twenty one.”

Saka ito kumuha ng dalawang wrapper ng tig-P1,000 at pinabilang sa kanilang kasamahan ang babayarang P121,000 sa restaurant.

Nang tanungin ng kasamahan kung magkano ang ibibigay na tip sa mga waiter, sinabi ni Joson na P20,000.

Ang video ay may caption na “Laughter is the best medicine. Katuwaan lang during Papa Art’s birthday from brother JJ.” Ayon naman sa komento ng mga netizen, lalong kinakawawa sa video ang mga kapuspalad sa bansa.

“Pakiramdam ko lalo akong naghirap. Ang tangi kong ipagmamayabang ay mahal ako ng Panginoon Diyos,” komento ng isang Nonoy.

“Sinampal na naman ako ng kahirapan,” saad ni Inah22.

“‘Yung tip na P20K sahod ko na ng isang buwan,” komento naman ng isang netizen.

Si Joson at Pacquiao ay nagkahiwalay dahil sa isyu sa pera. Noong 2022 elections, tumakbo si Joson bilang Party-list representative ng Frontliners pero natalo.

