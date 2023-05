PBBM nasilip abuso! Digong drug war wa epek sa sindikato

May butas ang inilargang drug war ng nakalipas na administrasyon na posibleng inabuso ng ilang nasa gobyerno kaya lalong dumami at naging malakas ang sindikato ng ilegal na droga.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa forum ng Center for Strategic And International Studies (CSIS) sa Washington, DC noong Huwebes.

Ayon sa Pangulo, masyadong tinutukan ng mga awtoridad noong panahon ng Duterte administration ang enforcement na nagresulta sa pang-aabuso ng ilan kaya nagkaroon ng pag-alala sa sitwasyon ng human rights sa bansa.

“In my view, what had happened in the previous administration is that we focused very much on enforcement and because of that it could be said that there were abuses by certain elements in the government that has caused some concern in many quarters about the human rights situation in the Philippines,” anang Pangulo.

Hindi naman nagkomento si Pangulong Marcos Jr. sa naging polisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war pero batay sa sitwasyon ngayon ay mas lalong lumakas at naging maimpluwensya ang mga sindikato ng ilegal na droga.

“I cannot speak to what my predecessor had in mind and what his idea was. The syndicates have grown stronger and wealthier, and the more influential,” dagdag ng Pangulo.

Dahil dito, babaguhin ng gobyerno ang taktika sa paglaban sa ilegal na droga kung saan ang tututukan ay ang paglansag sa mga sindikato.

Aalamin aniya kung saan ang mga lugar na ma­lakas ang operasyon ng mga sindikato at ito ang kanilang babantayan para mabawasan o mapahina ang mga ito.

“But instead of going after everyone I tried to identify the key areas that we have to attend to so that we can see a demunition of the activity of the drug syndicate,” wika ng Pangulo.

Bukod sa paghabol sa mga sindikato, palalakasin din ang information campaign upang malaman ng publiko ang panganib ng ilegal na droga sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya.

Matatandaang sa kabila ng kampanya ng mga awtoridad laban sa droga ay kilo-kilong shabu na milyon ang halaga ang nasasabat ng mga awtoridad sa kanilang anti-drug operations. (Aileen Taliping)