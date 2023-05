Most wanted ng Cordillera nakorner sa GCash

Natunton at inaresto ng Philippine National Police Anti Cyber Crime Group (PNP-ACG) ang most wanted person sa Cordillera sa pakikipagtulungan ng GCash na na­ngungunang mobile wallet sa bansa.

Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspek na si Leny Orcine Sierda, 37, ng Barangay Santa Catalina, San Pablo, Laguna dahil sa tinanggap nitong serye ng fund transfer na abot sa P71,500.00 bilang downpayment para sa ilegal na transaksyon sa real estate sa ilalim ng pangalan na Brenda Maxwell.

Inireklamo siya ng 23-anyos na lalaking research analyst at residente ng Baguio City matapos i-block ang suspek ang kanyang mga online messages nang mabayaran niya rito ang napagkasunduang halaga para sa isang unit sa Cypress Towers, sa Barangay Ususan, Taguig.

Dito natuklasan na number one most wanted criminal ito ng PNP sa Cordillera nitong unang quarter ng 2023.

“The apprehension of Cordillera’s number one most wanted cybercriminal is an indication of our police force’s improved capabilities in fighting cybercrime with technology and the proactive cooperation of GCash. We aim to further strengthen this joint operation in order to achieve a safe online environment for the Filipino consumer,” pahayag ni PBGen. Sidney Hernia, hepe ng PNP-ACG..

Kasabay nito, binabalaan ng GCash ang mga user na mag-ingat kapag nakikipagtransaksyon sa platform, huwag ibunyag ang kanilang MPIN o OTP at huwag i-click ang mga link na humahantong sa mga external na website o nagpadala lalo na kung hindi sila pamilyar.

Hinikayat din ang publiko na i-report ang anumang uri ng scam o ilegal na aktibidad sa GCash Help Center sa help.gcash.com o message Gigi sa website at i-type ang ‘I want to report a scam’.

Ayon pa sa GCash, hindi sila nagpapadala ng pribadong mensahe para humingi ng personal na impormasyon, lalo na ang MPIN at One-Time Pin (OTP). Maaari ring makipag-ugnayan ang mga customer sa opisyal na hotline ng GCash sa 2882 para sa mga katanungan at iba pang alalahanin. (Dolly Cabreza)