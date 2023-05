Miyembro ng criminal group tiklo sa boga, granada

Arestado ang dalawang miyembro ng criminal group na sangkot sa robbery, ilegal na droga at gun running nang makumpiskahan ang mga ito ng baril at granada sa Malabon City noong Huwebes.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions at RA 9516 o Unlawful Possession of Explosives ang mga suspek na sina Jonathan Gallardo, 34, at Oliver Lopez, 24, mga taga-Barangay San Roque, Navotas City at kapwa miyembro ng Rosales Criminal Group.

Sa ulat ni P/Capt. Ritchel B. Sinel, hepe ng Station Intelligence Section (ISS) ng Malabon Police, inireklamo ng mga residente ang dalawa dahil sa kahina-hinalang kilos habang nakaistambay sa kanto ng F. Sevilla, Barangay Taniong bandang alas-9:20 nang gabi.

Nagresponde sina P/Cpl. Vhristian Benedict DC Cansas at P/Cpl. John Mark Donguines ng SIS at nakumpiska mula kay Gallardo ang isang sumpak, habang granada ang nakuha kay Lopez. (Orly Barcala)