Mayor Sandoval pinangunahan tree planting vs climate change, pagiging job creator ng Malabon

Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval ang tree planting activity sa pagsisikap nito patungong “Green Malabon” bilang bahagi na rin ng pagdiriwang sa kanilang 22nd Cityhood at 424th Malabon Day.

Ang tree planting activity ay parte ng environmental program ng lungsod na layuning makatulong sa pagpapababa ng carbon emissions at pabagalin ang mga epekto ng global warming.

Itinanim sa isinagawang tree planting ang 100 Balitbitan Tree Saplings, na isang katutubong Evergreen Tree sa Pilipinas, India, Southeast Asia, Indonesia at New Guinea.

Layunin ng City Tourism and Cultural Affairs Office sa pakikipag-ugnayan sa City Environmental and Natural Resources Office (CENRO) na magkaroon ng mas maraming presko, malilim at green space sa Malabon bilang pagkilala sa pangangailangan para sa Urban Forestry.

Perpekto para sa pagtatanim sa mga tabing kalsada at pati na rin sa pagbibigay ng kinakailangang lilim ang mga katangiang ornamental ng Balitbitan Tree.

Tiniyak ng CENRO na ang mga Balitbitan saplings na itinanim ay mabubuhay at makakamit nito ang buong paglaki sa loob ng 3-5 taon.

Maliban kay Mayor Sandoval, nilahukan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Malabon ang tree planting activity.

“The impact of climate change cannot be denied. My administration is committed to protect the residents and businesses of Malabon. It is our moral obligation,” lahad ni Mayor Jeannie.

Samantala, ipinakilala rin nito ang mga kandidato para sa Ginoo at Binibing pageant.

Nagbabalik din ang Mega Job Fair ng Malabon kasama ang mahigit 50 kalahok na kompanya mula sa iba’t ibang sektor ng industriya.

Sa mahigit 9,587 bakanteng posisyon, bukas ang Job Fair sa mga K-12 graduate, college undergraduate, bachelor degree holder at physically-challenged job seeker.

“It always makes us happy to organize a job fair and connect our residents to great employers who can provide our jobseekers with a career,” dagdag pa ni Mayor Jeannie.

Ang pagdiriwang ng Tambobong Festival ng Malabon ay magpapatuloy sa buong buwan ng Mayo.