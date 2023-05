Maging maingat sa isyu ng WPS

“One’s dignity may be assaulted, vandalized and cruelly mocked, but it can never be taken away unless it is surrendered.”

> Michael J. Fox

Ang nangyaring paglusob ng Russia sa Ukraine ay ikinagulat ng marami .

At hanggang ngayon , walang magawa ang mayayamang bansa katulad ng Amerika at United Kingdom , para gipitin si Russia President Vladimir Putin na lisanin ang Ukraine .

Malaki ang idinulot nitong pangamba sa marami at maging sa ekonomiya sa buong mundo .

Kaya marapat lamang na maging maingat din ang gobyerno ng Pilipinas sa pag-trato sa isyu ng West Philippine Sea .

Tunay na nakakagalit ang pananatili ng mga barko ng China sa pinag-aagawang teritoryo at maging sa loob ng ating Exclusive Economic Zone (EEZ) .

Hayagang pambabastos ito at paniniil sa ating kasarinlan mula sa bansang ang turing daw sa atin ay kaibigan.

Wala itong pagkakaiba sa takot na mararamdaman mo sakaling may mga armadong nakatambay sa loob ng iyong bakuran .

Tambak na tambak na ang reklamong inihain natin laban sa China sa ginagawang nilang panggigipit sa ating Philippine Coast Guard at mga mangingisda pero hindi naman nila pinapansin .

Ang muling paghayag ng paninindigan ng pamahalaan Estados Unidos na hindi tayo pababayaan sakaling lusubin ng anumang dayuhang bansa ay nakakabawas sa takot at pangamba .

Hanggang kailan natin panghahawakan ang pangakong iyan ?

Kung ang lusubin ng China ay ang Taiwan , madadamay ba ang Pilipinas sakaling tumulong din ang US ?

Simple lang naman ang hiling natin , maibalik ang dating malayang pangingisda sa lugar . Walang takot . Walang panggigipit .

Respeto mula sa China sa ating kasarinlan , mahirap ba yun ?

Ang lahat ng ating nakikita , karagatan man o kabundukan , ay biyayang galing sa Maykapal . Narito tayong lahat para ito ay pangalagaan at hindi para angkinin at maghari-harian .

Walang Personalan . 😉