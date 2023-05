Koronasyon ni King Charles III sasaksihan ng buong mundo

Inaasahang sasaksihan ng halos buong mundo ang makasaysayang koronasyon ni King Charles III ngayong araw sa London, England.

Idaraos ang koronasyon ni King Charles sa Westminster Abbey bilang ika-40 reining monarch mula noong 1066. Kokoronahan din ang asawa nitong si Camilla bilang Queen Consort.

Magsisimula ang prusisyon mula sa Buckingham Palace ng alas-10:00 nang umaga patungo sa Mall to Tarafalgar Square saka bababa sa Whitehall at Parliament stre saka liliko sa Parliament Square at Broad Sancruary para marating ang Great West Door ng Westrminster Abbey.

Sasakay ang mag-asawa sa Diamond Jubile State Coach sa halip na sa lumang Gold State Coach.

Samantala, ilalabas bilang isang album ang koronasyon at ire-record ito pati ang pre-service music para sa ‘The Official Album of the Coronation’ na ilalabas para sa streaming at pag-download ngayon ding araw.