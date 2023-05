Hebigat sa lakas! Rose Jean Ramos humarabas ng 3 silver sa Asian Championships

MULING nagbigay ng karangalan si Filipina weightlifter Rose Jean Ramos matapos bumuhat ng tatlong silver medals sa women’s 45kgs category sa 2023 Asian Weightlifting Championships, Biyernes, sa South Korea.

Nagtapos sa ikalawang pwesto sa lahat ng kategorya ang Zamboangena lifter nang buhatin ang 73kgs sa snatch, 88kgs sa clean and jerk at kabuuang 161kgs upang sumegunda kay 2012 London Olympics fourth placer Chayuttra Pramongkhol ng Thailand sa mga nabuhat na 77kgs (snatch), 100kgs (clean and jerk) at 177kgs (total).

Minsang nadiskwalipika si Pramongkhol noong 2018 Ashgabat ng International Weightlifting Federation matapos matagpuang positibo sa ipinagbabawal na substansiya, habang naibulsa naman ni Siti Nafisatul Hariroh ng Indonesia ang tatlong bronze medals nang makuha ang 71kgs (snatch), 88kgs (clean and jerk) at 159kgs (total)

Nahirapang malampasan ng 17-anyos na junior high school mula Mampang National High at two-time Youth World Championships participant ang mabibigat na binuhat ng 2022 Bogota world silver medalists pagtuntong ng clean and jerk, sapat na upang mahigitan ang tansong medalyang kinubra sa 2022 edisyon sa Manama, Bahrain.

Nasundan ni Ramos ang nakuhang gintong medalya sa Asian Youth Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan, habang silver din siya sa junior event ng parehong timbang. (Gerard Arce)