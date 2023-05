Happy yarn? Conor McGregor pinaboran desisyon ng korte laban kay Manny Pacquiao

NAGAGALAK si dating two-division UFC world champion Conor “The Notorious” McGregor sa pagkakapanalo ng kanyang ahensiyang Paradigm Sports Management sa kasong isinampa nila kontra nag-iisang eight-division World titlist Manny “Pacman” Pacquiao patungkol sa ‘Breach of Contract’ at pagbabayad ng $5.1 milyon (mahigit sa P282 milyon).

Pumabor si McGregor sa naturang hatol ng hukuman sa kaso ni Pacquiao sa isang tweet, na kinalauna’y binura nito, matapos sumadsad ang negosasyon sa pagitan ng Paradigm at kampo ni Pacquiao noong 2020.

“Manny owes 8 all in,” wika ni McGregor sa naturang tweet. “5.1 he owes and then 2.9 in legal fees. Legal fees are heavy but that’s what we do. Heavy weight operations.”

Nagsimulang magdemanda ang Paradigm kay Pacquiao nang hindi natuloy ang nakatakdang mga laban nito para sa kumpanya, kung saan nagawa pa umanong pumirma ng kontrata ng ‘Pambansang Kamao’ noong Pebrero 2020 laban kay Mikey Garcia na nagresulta sa pagkalugi ng $1.8 million, gayundin ang inaalok na boxing match sa pagitan nina Pacquiao at McGregor at iba pang mga planong itutulak sa mga darating na panahon.

Inakusahan ng Paradigm ang business associates ni Pacquiao ng pakikisawsaw sa Pacquiao-Garcia bout na nagresulta sa pagpirma ni Pacquiao kay Al Haymon at Premier Boxing Champions upang mabasura ang laban kay Garcia at Paradigm.

Itinuturing mang isa sa mga pinakamahusay na boksingero ng kanyang henerasyon ang 44-anyos na Filipino boxing legend at nirerespeto ng marami sa mundo ng boxing at pampalakasan, kinakailangan pa ring umanong harapin at pagbayaran ni Pacquiao ang kanyang kaso.

“Ye no he’s awesome. He still owes the dough but, lad,” saad ni McGregor na tila nagmalaki pang patutumbahin niya ito sa mano-manong suntukan. “I’ll blow his head off with a back hand in bare knuckle.”

Minsang lumaban si McGregor sa professional boxing nang pasukuin ni undefeated-retired Floyd “Money” Mayweather sa 10th round TKO noong Agosto 26, 2017.

(Gerard Arce)