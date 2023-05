‘Di lang NCR! Luzon, Calabarzon sumipa kaso ng COVID

Tumaas ang kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Luzon at labas ng Metro Manila.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni OCTA Research fellow Dr. Guido David dahil sa mabilis na pagtaas ng positivity rate ng COVID-19.

Ayon kay David, bukod sa Metro Manila ay nakita na rin ang mataas na kontaminasyon sa COVID-19 sa mga lalawigan ng Cavite, Rizal, Laguna, ilang lugar sa Central Luzon at CALABARZON.

Inaasahan aniya na aabot sa 25% ang positivity rate mula sa kasalukuyang 20.4% dahil marami ang hindi nagpapasuri kahit nakakaramdam na ng sintomas ng virus.

“Mostly areas around Metro Manila like Cavite, Rizal, Laguna – nakakakita tayo ng more than 20% positivity rate; ganoon din sa Camarines Sur and some other areas – iyong iba kasi medyo kulang iyong testing na nakikita natin. Pero generally, around Metro Manila, maybe parts of Central Luzon and CALABARZON,” ani David.

Pero sa kabila ng tumataas na kaso, sinabi ng OCTA fellow na hindi nila nakikitang aabot sa critical level ang mga hospital dahil hindi na kasing-tindi noong kasagsagan ng pamdemya ang mga nararamdaman ngayon ng mga tinatamaan ng COVID-19.

Sa paniwala ni David ay nakapasok na sa bansa ang Arcturus virus o ang XBB1.16 virus dahil mayroon ng isang kaso na nakita sa sequencing.

“Feeling ko nandito na siya sa bansa natin, iyong mga bagong subvariants na nakapasok sa bansa,” dagdag ni David. (Aileen ­Taliping/Juliet de Loza-Cudia)