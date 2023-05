Bella Belen, NU dehins papayag maagaw korona

Mga laro Linggo:

(Araneta Coliseum)

Men’s Stepladder Semifinals

2:00pm — UST vs FEU

Best-of-three Finals: Game 1

4:00pm — La Salle vs NU

DEHINS n’yo maaagaw ang korona namin!

Ito ang madiing mensahe ni reigning Rookie/MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen sa finals rematch ng kanyang defending champs National University (NU) Lady Bulldogs kontra top seed De La Salle University (DLSU) Lady Spikers bukas, Linggo, sa Game 1 ng best of-three titular showdown ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa darating na Linggo sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Nais mabawian ng Lady Bulldogs ang Lady Spikers na gumulpi at bumokya sa kanila sa dalawang magkasunod na laro sa pagtatapos ng first at pagsisimula ng second round noong Marso 22 at 25.

“Ibang usapan na po ito. Natalo man kami nung first at second round, pero itong Finals back to zero na. Dito na papasok kung sino ang mas gustong manalo, kung sino gusto mag-champion,” pahayag ni Belen.

“Hindi kami papayag na maagaw sa amin iyung korona,” bulalas pa ng 20-anyos mula Quezon City. “Siguro kailangan naming makabawi at maipakita pa rin iyung school pride namin, na gusto talaga naming manalo.”

Naging malaking problema para sa Lady Bulldogs ang matatangkad na manlalaro ng DLSU na nagbibigay ng pahirap sa kanilang opensa dulot ng matinding blockings at floor defense.

Kinakailangang magdoble-kayod muli sina Belen kasama sina Alyssa Solomon, Princess Robles, rookie Vange Alinsug, Erin Pangilinan, Sheena Toring, ace playmaker Cams Lamina at Jennifer Nierva na masabayan ang matatayog na manlalaro ng La Salle na sina super-rookie Angel Canino, Thea Gagate, Jolina Dela Cruz, Fifi Sharma, Sheveena Laput, Alleiah Malaluan, team captain Mars Alba at libero Justine Jazareno. (Gerard Arce)