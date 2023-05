Barbie, David kaya bang kabugin sina Kathryn, Daniel?

Ang lakas ng staying power ng series na ‘Maria Clara at Ibarra’ nina Barbie Forteza, David Licauco, Dennis Trillo, at Julie Anne San Jose dahil three weeks na itong number one TV Show sa Netflix Philippines.

Daytime ng April 14 nang unang mapanood ang hit Kapuso serye sa Netflix Philippines at gabi naman ng April 15 nang maging number one TV show ito at mula noon ay ‘di ito nasipa sa puwestong ‘yon.

Marami nang TV shows at series ang nagsulputan sa Netflix Philippines pero ‘di pa rin matalo ang ‘Maria Clara at Ibarra’.

Pero tila may matinding challenge kina Barbie, David, Dennis, at Julie Anne dahil sa May 12 ay mapapanood na sa Netflix ang inaabangang South Korean sci-fi series na ‘Black Knight’ na pinagbibidahan nina Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok, at Esom.

Makabog kasi sila ng ‘Black Knight’ at hindi maungusan ang record ng Kathryn Bernardo, Daniel Padilla ‘2 Good 2 Be True’ na umabot ng 122 days bilang number one TV show at 32 weeks na nasa chart ng Netflix Philippines?

Well…