Andrea kering-keri ang kalandian ng mga beki

Exciting ang teaser ng ‘Drag You and Me’ ni Andrea Brillantes.

Gaganap siya bilang isang dalaga na lumaki sa pangangalaga ng mga drag queen, kung saan namana niya ang interes sa kultura ng drag.

Pinasilip din ang pag-i-ensayo niyang rumampa at ang bonggang mga look, outfit niya, na sabi nga ay beking-beki, ha! Bongga nga ang mga eksena niya kasama ang mga tunay na mga drag queen na sina Xilhouette, Viñas Deluxe, Brigiding.

At siyempre, kabogera rin sina Ice Seguerra, Jon Santos, JC Alcantara, Christian Bables.

Puring-puri nga si Andrea ng netizens, na hindi raw nagpatalbog sa mga bading.

“I’m really amazed by Andrea Brillantes’ skills! Versatile actress? Young veteran actress? Andrea Brillantes!” saad ni @lunasdrew.

“‘Drag You and Me is more than just a series. The life stories of drag queens and their hardships and the discrimination they experience in life will be described for everyone to watch for,” sabi ni @kyledreais4lyf.

Anyway, base nga sa teaser, kering-keri ni Andrea ang kalandian ng mga bakla, ha! Ang mga kilos, kembot, kayang-kaya niya, ha! Bongga, ‘di ba?