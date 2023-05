Airport shutdown 2 oras na lang

INANUNSYO ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) kahapon na ang nakatakdang Air Traffic Management Center (ATMC) corrective maintenance activity sa Mayo 17 ay gagawin na lang dalawang oras, imbes na anim na unang naiulat.

Magsisimula ang May 17 maintenance activity ng 2 a.m. at magtatapos ng 4 a.m.

Ito ay imbes sa dati na 12 midnight hanggang 6 a.m. base ito sa resulta ng isinagawang masusing pag-aaral.

“As a result of coordination with stakeholders, CAAP already canceled the initial Notice to Airmen (NOTAM), and issued NOTAM B1553/23,” sinabi ng ahensya.

Ibig sabihin mas maikli na ang oras na hindi maaaring lumipad ang mga eroplano.

Naunang sinabi ng aviation authorities na isasara ang airspace ng Pilipinas dahil sa shut down sa Mayo 17 para bigyang daan ang maintenance activities sa air traffic management system para maiwasan na maulit ang nangyari noong Bagong taon.

Sinabi ng CAAP na magpapatupad sila ng contingency procedures sa pamamagitan ng adjacent Flight Information Regions (FIRs), na makakatulong na mabawasan ang tinatawag na ‘disruption’ sa kanilang air traffic operations.

“We apologize for any inconvenience that this schedule change may cause, and we appreciate your understanding and cooperation as we work to maintain the recommended standards of air traffic management in the country,” sabi nito. (Catherine Reyes)