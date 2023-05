32nd SEA Games opisyal nang nagbukas sa Cambodia

ISANG malaking handog para sa mga kababaihang atleta ang ibinahagi ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino kasunod ng ipinaradang 50 all-women athletes sa opisyal na pagbubukas ng 32nd Southeast Asian Games sa Morodok Techo National Olympic Stadium, Phnom Penh, Cambodia kagabi.

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng SEA Games ay ipinarada ng Pilipinas ang all-women athletes na pinangunahan ni volleyball phenom at team captain Alyssa Valdez, kasama sina Tolentino at Chef-de-Mission at baseball chief Chito Loyzaga.

“Kaya nga pinili kong ipaparada puro babae, in recognition sa kino-contribute ng mga female athletes,” pahayag ni Tolentino sa panayam ng Radyo Pilipinas 2 kahapon. “Tayo lang sa history ng SEA Games, kahit sa Asian wala yatang ganun [but] malungkot lang na binago ng CAMSOC, na no more VIPs is allowed to watch the opening, it will be short and simple because of security reasons.”

Naging matagumpay ang panimulang kampanya ng Philippine national team sa pagtuntong sa ikalawang pwesto sa likod ng host country sa tigalawang gold at silver at tatlong bronze medals, na pangunahing galing sa Jiu-jitsu at Kun Bokator sport events.

Kinopo ni Angel Gwen Derla ang pangalawang medalyang ginto ng Team ‘Pinas mula sa kun bokator kamakalawa ng gabi para sundan ang first gold mula kay Kaila Napolis sa Jiu-jitsu.

Dating pencak silat practitioner, pumoste ang 19-anyos na Pinay fighter at tubong Cabuyao, Laguna na si Derla ng 8.50 sa women’s singles bamboo shield form upang silatin si home bet Chanchhorvy Puth.

“Hopefully magtuloy-tuloy, pero at least nakatikim tayong maging second sa first day. Eh wala pa iyung Thailand, Indonesia Vietnam, hindi pa bumubulusok, siyempre lahat iyan bubulusok din,” wika ng POC prexy.

“Magandang momentum at inspired din ang mga atleta kahit na may ridiculous subjective decision sa Kun Bokator na sad news na nangyari kahapon, na iyung silver na-break pa sa bronze dahil lang sa protest,” dagdag ng Tagaytay City head patungkol sa pagbawi ng silver medal ni Alyssa Mallari sa women’s Single Bokator Spirit Form na ibinigay kay Nilar Soe Oo ng Myanmar.

“Sa umaga pa lang may sure gold tayo sa obstacle course and sa hapon tuloy-tuloy na iyan sa martial arts and other events,” pahayag ni Tolentino, na malaki ang paniwalang may mga surpresang maibibigay ang mga national athlete, higit na sa martial arts. “May surprises iyan, probably sa martial arts. There might be surprises, sa athletics, swimming.”

Gayunpaman, patuloy pa ring ikinababahala ng 59-anyos na sport official ang malaking banta ng naturalized athletes na kinuha ng host country upang sumabak sa ilang sports kabilang ang cricket, basketball at wrestling, gayundin ang hindi makatarungang tawag at desisyon sa mga laro.

“Ang mabigat lang, iyung may mga naturalized countries, as far as I know, like cricket, may naturalized na Pakistani, may Chinese, Iranians. I just gave instructions sa mga NSAs and officials na be very alert at sabihin agad, kung pumayag and let’s deliberate and go to arbitration.”

(Gerard Arce)