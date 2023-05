Zubiri binoldyak sa P150 taas-sahod

Kinuwestiyon ng grupo ng mga negosyante ang inihaing panukalang batas ni Senate President Juan Miguel Zubiri na naglalayong ipatupad ang across the board wage increase na P150 kada araw.

Ayon kay Jose Luis Yulo Jr., president ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, hindi angkop ang across the board wage increase dahil ang epekto nito ay pare-pareho ang umento sa bawat rehiyon.

“Pantay-pantay na ba ang regions natin? Hindi,” giit ni Yulo nang matanong sa radio interview tungkol sa panukalang inihain ni Zubiri sa Senado.

Aniya, maganda naman ang ginagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) para sapawan ang kanilang trabaho.

“Kaya ginawa ‘yong regional wage board logical po iyon, pinag-isipan ng maige. Huwag mong buwagin kung ano ‘yong magandang batas,” diin pa ni Yulo.

Ipinaliwanag din nito na ang mga regional wage board ay dinesenyo para sa mga minimum wage earner at hindi sa sumasahod ng mas mataas pa.

“Bakit mo bibigyan ang isang mataas na suweldo na dadagdagan pa ng P150? ‘Yong mataas ang suweldo huwag mo nang dagdagan, hindi na kailangan,” giit pa nito.

Binanggit pa nito na kung pati na ang mga empleyadong may mataas na suweldo ay isasama sa P150 dagdag sahod, mahihirapan dito ang maraming kompanya.

Idinagdag pa ni Yulo na sa 10 bansa sa Southeast Asia, pang-7 na lang ang Pilipinas sa usapin ng GPD per capita. Naungusan na tayo ng Vietnam dahil sa isinagawa nilang restructure ng pasahod at malapit na rin tayong malampasan ng Laos. Dati, number 2 ang Pilipinas sa likod ng nangungunang Singapore.