Wow ang Pinay! Jiu-jitsu fighter Kaila Napolis sapol unang ginto sa Cambodia

NAIBULSA ni 2021 World Championships medalist Kaila Napolis ang kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas matapos mabawian si 2018 Asian Games champion Jessica Khan ng Cambodia sa pambihirang 2-0 iskor sa women’s Ne-Waza Gi under-52kgs, Huwebes, sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Nabawian ng 26-anyos na 2021 Jiu-Jitsu International Federation (JJIF) World Championships bronze medalist ang Cambodian grappler matapos silang magsalubong noong 2019 Manila Games nang sumegunda lamang ang Pinay jiu-jitera sa mas mababang timbang sa under-49kgs division.

Naging malaking pagkakataon para sa Checkmat Philippines grappler na makapuntos sa ikalawang punto upang payukuin ang American-Cambodian black belter.

Bago mailista ni Napolis ang matamis na tagumpay ay nauna muna nitong tinalo sina May Yong Teh ng Singapore sa iskor na 50-0, habang sunod na ginapi si Nuchanat Singchalad ng Thailand sa bisa ng 3-0 at Thi Huyen Dang ng Vietnam sa 50-0.

Muling naidagdag sa mga tagumpay ng Jiujitsu Federation of the Philippines (JJFP) grappler ang panalo sa kanyang mga gold medal performance sa 2019 World Martial Arts Mastership sa South Korea at 2018 UAEJJ Thailand National Pro, gayundin ang silver medals sa 2018 Abu Dhabi Grand Slam Tour London, 2018 JJAU Asian Championships, at 2017 5th Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG), habang bronze medals ito sa 2019 JJAJ Asian Championships at 2016 Asian Beach Games.

Ikinagalak naman ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann ang tagumpay ni Kaila.

“I had the privilege of being in the medal ceremony for our first gold medal winner, Kaila. Congratulations once again. I also want to congratulate Harvey and Karl for bringing in the fist medal of Team Philippines. It is such a thrill to start counting medals and see how the hard work of our athletes are translating into these victories. Job well done!” pahayag ni Bacmann sa inilabas na statement.

Nakatakdang sumabak ang iba pang national athletes sa pangunguna nina two-time biennial meet at World champions Meggie Ochoa at Annie Ramirez. (Gerard Arce)