Utak ng ambush kay gov Adiong dedo sa engkuwento

Patay ang umano’y mastermind sa pananambang sa grupo ni Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong Jr., noong Pebrero matapos makipagpalitan ng putok ang kampo nito sa isinagawang operasyon ng pulisya at sundalo sa bayan ng Maguing noong Miyerkoles.

Kinilala ni Lanao del Sur Police Provincial Office (PPO) Director Police Col. Robert Daculan ang napatay na suspek na si Oscar Tacmar Capal Gandawali, ang umano’y nagpaambus sa grupo ng governor noong Peb­rero 17 na ikinasugat nito at ikinasawi ng tatlo niyang police escort.

Sinabi ni Daculan na ang grupo rin ni Gandawali ang responsable sa pamamaslang sa limang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Kapai, Lanao del Sur noong Oktubre 2018.

Bumulagta ito sa engkuwentro sa mga pulis at sundalo sa Barangay Pilimoknan ng nasabing bayan bandang alas-tres nang hapon.

Sugatan naman si P/SSg. Michael Angelo Virecio, nakatalaga sa 5th Infantry Battalion ng Philippine Army dahil sa tinamong tama ng bala gayundin si Barangay Pilimoknan Chairman Gamon Manonggiring.

Nagtungo sa lugar ang mga awtoridad para isilbi ang walong warrant of arrest laban kay Gandawali sa mga kasong murder at frustrated murder pero hindi pa sila nakakalapit sa bahay nito ay pinaulanan na sila ng bala ng grupo ni Gandawali at agad tinamaan si Virecio.

Matapos ang ilang minutong putukan, magkakahiwalay na tumakas ang mga tauhan ni Gandawali nang makumpirma nilang tinamaan at namatay ito sa loob ng bahay.

Narekober sa bahay ng suspek ang iba’t ibang uri ng baril, mga bala, ilegal na droga at mga drug paraphernalia.

Sinabi ni Daculan na sangkot din ang grupo ni Gandawali sa gun for hire, gunrunning at robbery, itinuturo rin itong financier at supporter ng Dawlah Islamiyah inspired local terrorist group. (Edwin Balasa)