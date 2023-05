Traffic enforcer sasampolan nanapak na pulis-Maynila

Determinado ang traffic enforcer na sampolan ang pulis-Maynila na nagmura at sumapak sa kanya makaraan niya itong sitahin dahil sa kawalan ng prangkisa ng kanyang traysikel sa Navotas City noong Miyerkoles.

Ayon kay Mark Luzuriaga, hindi siya magpapaareglo kay Police Master Sergeant Ramos Guina ng Manila Police District (MPD) para maturuan ito ng leksyon sa pagiging abusado.

Aniya, tuloy ang mga kasong assault upon an agent of person in authority, physical injury at oral defamation laban dito.

Sa ulat, sinita ng biktima ang nakasibil­yang suspek dahil sa kawalan ng prangkisa ng minamaneho nitong traysikel pero sa halip na huminto ay tinakbuhan nito si Luzuriaga. Nang makorner ito sa C-4 Road, Navotas City, nagpakilala na itong pulis sa MPD.

Sa viral video, dinig ang pagmumura ng pulis sa enforcer hanggang sa sapakin nito ang huli.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, mahigpit nilang ipinatutupad sa Navotas ang no franchise, no entry sa mga tricycle na babagtas sa lungsod, partikular sa fish port. (Orly Barcala)