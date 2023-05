Tour guide sa El Nido binalik napulot na 50K

Umani ng heart reaction ang good samaritan tour guide na ito sa El Nido, Palawan matapos maibalik ang napulot niyang pera na pag-aari ng turista.

Siya si Ervin Limco, isang tourist guide sa 7 Commando Beach. Kamakailan lang ay ibinahagi niya sa kanyang Facebook account ang good deed na kanyang ginawa. Aniya, “I found in 7 commando beach,one of our tourist lost his wallet,with ids, ATM, license and cash worth amount 50k and dollars.. luckily I found it and the guest was so thankful and he didn’t expect that someone found and give it back to him..it was my pleasure to give an honor to return his valuable things and I was thankful as well that I am the one who found it.”

Makikita sa mga inupload niyang picture ang isang wallet na busog na busog sa kapal ng pera at ilang atm card. Sa sumunod na larawan, ay kasama niya ang dalawang owner nito na abot-tenga ang ngiti.

Dahil dito, nakatanggap din ng award si Ervin mula sa resort na kanyang pinagtatrabahuhan dahil sa ipinakita niyang integrity at katapatan.

Maraming mga netizen ang sinaluduhan ang ganap niyang ito.

Para kay Nora Usarfacion, “Saludo ako sa mga tour guides at drivers na honest tama po yan Dyos ang magbibigay ng gantimpala sa inyo.Dapat po sana nabibigyan ng parangal ng tourism ang mga ganyang tao dahil dangal po sila ng ating bayan.”

“Good job! The best tour guide is an honest one,” sabi naman ni Juvelito Ang.

“Mabuhy ka! Sa kang bayani ng lprovincia ng PALAWAN. DAPAT KANG tularan ng iba pang nga tourist guide. God bless you more,” puri naman ni Lourdes Millendez Ogario.

(Moises Caleon)