Raven Cortez, Green Archers pinulbos Gymers

Parehong tambakan ang dalawang laro ng PBA D League Aspirants Cup sa Ynares Sports Arena sa Pasig nitong Huwebes.

Unang nilampaso ng Perpetual Help ang AMA Online Education 101-57, nainggit ang EcoOil-De La Salle at sinundan ng 108-87 drubbing sa PSP sa mahalagang ayudang 14 points ni best player of the game Raven Angelo Cortez.

Solo-lead ang Altas sa 2-0 card bumawi mula sa sorry loss sa Marinerong Pilipino-San Beda ang Green Archers tungo sa 2-1. Matapos silatin ang Red Lions ay tumikim ng back-to-back losses ang Gymers (1-2).

Nakipagtantiyahan muna ang DLSU sa umpisa, manipis na 19-18 lang ang bentahe pagkatapos ng first quarter. Tinapakan ng mga taga-Taft ang silinyador sa second period tungo sa 50-32 lead sa break at hindi na lumingon.

Walo sa DLSU ang umiskor ng 10 pataas, namuno ang 17 ni Elaijah Gollena off the bench. May 14 din si Mark Nonoy gaya ni Cortez, na nagbaba pa ng 11 rebounds, 12 markers, 14 boards at 3 blocks kay Bright Nwankwo. Bumalik mula Gilas training si Michael Phillips at nag-ambag ng 10 pts., 7 rebs.

Maliban sa 22 ni Ian Yutuc ay wala nang naka-double digits sa Gymers na naiwan hanggang 42.

(Vladi Eduarte)