Plastic P1K ng ‘Pinas wagi sa global award

Nanalo ang plastic na P1,000 ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang “Banknote of the Year” para sa 2022 ng International Bank Note Society, isang nonprofit corporation na bukas ang membership sa mga indibidwal, pati na mga bata, pamilya at mga grupo.

Layunin ng IBNS na isulong ang pag-aaral tungkol sa mga banknotes sa mundo at lahat nang may kinalaman dito tulad ng kasaysayan, siyensiya at iba pa. Binuo ang IBNS nuong 1961 bilang nonprofit educational organization at mahigit 2,000 na ang mga miyembro nito ngayon sa 90 na mga bansa. Ang individual membership sa IBNS ay nagkakahalaga ng $36 lamang, $18 para sa kabataan, at $36 din kada taon para sa mga pamilya at grupo.

Sabi ng IBNS, malaking pagbabago ang P1,000 na perang plastic ng Pilipinas dahil dati itong gawa sa cotton at abaca. Nakalarawan sa P1,000 ang Philippine eagle at may hologram din ito ng sampaguita. Makikita naman sa likod ang Tubbataha Reef Natural Park na isang UNESCO World Heritage Site, ang mapa ng bansa at ang larawan ng South Sea Pearl.

Ang ibang mga nominated ay ang 20 Pataca Note ng Macau, ang 50 dollar note ng Barbados, ang 50 pound note ng Northern Ireland, ang 20 Leones note ng Sierra Leone, ang 10 pound note ng Egypt, ang 5,000 Kwacha note ng Malawi, ang 100 pound note ng Scotland, ang 200,000 Sóm note ng Uzbekistan, ang 20 sol note ng Peru, ang 10 dirham note ng United Arab Emirates, ang 10,000 francs note ng Central African States, ang 2,000 dinar note ng Algeria, ang 5,000 dollar note ng Guyana, ang 75 rupee note ng Pakisan, ang 100,000 rupiah note ng Indonesia, ang 1 dinar note ng Jordan, ang 20,000 tenge note ng Kazakhs­tan at ang 10 dollar note ng Bahamas.

Matatandaang bago nilabas ang banknote ay marami ang tumuligsa rito dahil inalis ang larawan nina Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josefa Llanes Escode at bawal din daw tupiin. (Eileen Mencias)