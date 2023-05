Pia ginalingan tumihaya

Pumukaw ng atensyon ang latest IG post ni 2015 Ms.Universe Pia Wurtzbach. Makikita siyang nakahilata sa buhanginan habang nakabilad sa araw.

May caption itong: “In the Philippines, we call this “hilata” mode or sprawled-on-the-bed-lying-down-do-nothing-and-be-lazy kind of day. (Or in my case, on the sand) 🤪”

Marami naman ang nainggit sa mga alon na walang sawang nagpasasa sa paghalik sa alindog ng beauty queen-actress.

Katunayan, pinagpantasyahan din siya ng mga kalalakihan at mga tiboli dahil sa kanyang angking ganda.

Pati ang ibang netizens ay nakaramdam din ng inggit sa nag-uumapaw na ‘hotness at sexiness’ ni Pia.

Ayon naman sa iba, sa kanyang paghilata imbes daw na mabawasan ang init sa bansa ay lalo pa itong nadagdagan dahil sa mapang-akit na pose ng dating beauty titlist.

May mga nagsabi ring ginalingan din daw ng bombshell ang kanyang pagtihaya sa buhangin. Kahit sinong anak ni Adan o Eba ay talagang matutukso sa kanya.

Ito ang kanilang samu’t-saring reaksyon.

“Sana all ganyan ichura pag humilata”

“keribells mo yan”

“My next beach pose… 😂🔥❤️ Sending love queen!!”

“Humilata ako pero di naman ganyan kinalabasan. Hinampas lang ako ng alon. Labyu Ms. Pia!!”

“Sana all hilata be hot 🔥 like this😂”

“Masyadong ginalingan naman😒😂”

“This photo is a bombshell😍😍🔥🔥🔥🔥”

“Ambongga! Pak!”

“Hottest girl in the Universe!! 🔥🔥🔥🔥🔥”

“Peram po ng bewang Queen P.❤️”

“Tama na queen sobrang init na sa Pinas dinagdagan mo pa 😍😍😍😍”

“Lalong umiinit sa Pinas! 🙌🔥😍”

“Kaya cguro parati ako napapagalitan, kc d ako ganito ka ganda humilata😂😂😂”

“And this is the Sexiest Hilata ever🔥😂”