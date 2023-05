Paolo, Drag Queen Prince humilera kay Nicki Minaj sa Wowie Awards 2023

Biglang humilera sa level ng world-renowned artists na sina Nicki Minaj, Kim Petras, Ariana Debose at iba pa si Paolo Ballesteros at kasama niyang drag queen ng bansa na si Prince Marell dahil nominated sila sa Wowie Awards 2023 ng World of Wonder.

Nakabalandra sa Instagram ni Paolo ang art card ng Wowie Awards, na nagsusumigaw ang kanilang mga pangalan bilang nominado para sa ‘The Shoes!!!’ sa Best Viral Moment category.

Sey ni Paolo na puno ng pride at kasiyahan, “WOW!!!! Me and @princemarell are nominated for the WOWIE AWARDS! Many thanks @worldofwonder THE SHOOOEEES!!!”

Idadaan sa botohan para manalo ang nominees kaya nanawagan si Paolo na suportahan silang dalawa ni Prince para mapatumba ang co-nominees nila. Araw-araw ay puwedeng bomoto sa worldofwonder.net kaya umaasa si Paolo ng boto mula sa Dabarkads.

Bukod kina Nicki, Kim, Ariana, Kim, nominado rin sina Big Freedia, Jennifer Coolidge, Krystal Versace, Terri Joe at Rosalia.

Ang Wowie Awards ay binuo mula sa programa ng legendary Drag Queen icon na si RuPaul. Kinikilala ng awards ang the best trailblazers in artistry, activism, entertainment at iba pa sa larangang ito.

Gagawin ang announcement ng winners sa susunod na linggo sa event ng RuPaul’s DragCon sa Los Angeles, California.

Good luck Paolo and Prince! (Rey Pumaloy)