Naospital dahil sa COVID-19 tumaas

Apektado na ang occupancy rate ng mga hospital sa National Capital Region (NCR) matapos na muli pang tumaas ang COVID-19 positivity rate sa 19.7% hanggang kahapon.

Ayon kay OCTA Research Group Fellow Dr. Guido David, nabatid na ang naturang COVID-19 positivity rate sa NCR, na naitala noong Mayo 2, 2023, ay pagtaas mula sa 12.7% lamang noong Abril 25. Maaari pa itong tumaas ng hanggang 25% sa mga susunod na araw.

Kaugnay nito, iniulat rin ni David na tumaas na rin ang hospital occupancy sa NCR sa 24.7% noong Mayo 2 na mula sa dating 22.5% noong Abril 25.

“NCR 7-day testing positivity rate increased to 19.7% as of May 2 2023, from 12.7% on Apr 25. This could go as high as 25%. I hope not. NCR Hospital Occupancy increased to 24.7% on May 2, from 22.5% on Apr 25. #COVID19 #Covid #Arcturus,” tweet pa ni David. (Juliet de Loza-Cudia)