Nagdesisyon na ang Korte Suprema

Naglabas na ng pinal na desisyon ang Supreme Court sa pinag-aagawang 729 hektaryang lupain ng Fort Bonifacio Military Reservation kung saan naroon ang Bonifacio Global City(BGC) at ilan pang barangay na nasa Makati City.

Alinsunod sa inilabas na desisyon ng SC malinaw umanong nasa hurisdiksyon ng Taguig City ang pinag-aagawang lupain base sa historical, documentary at testimonial evidence.

Pinaboran ng Supreme Court ang Taguig dahil nakapagsumite ito ng mga ebidensya, survey at iba pang dokumento na magpapatunay na sila ang may sakop sa kinukuwestiyong teritoryo.

“We find that Taguig presented evidence that is more convincing and worthier of belief than those proffered by Makati,” ayon sa inilabas na desisyon ng SC.

Matatandaang umabot ng tatlong dekada ang legal battle sa pagitan ng Makati at Taguig.

Unang dininig ang kaso sa Regional Trial Court, Court of Appeals hanggang sa umakyat sa Korte Suprema na pinagtibay ang desisyon na nagtatakda na ang Taguig City ang syang nanalo.

Dahil tapos na ang legal battle sa pinag-aagawang lupain ay umaasa ngayon ang mga residente na naiipit sa dalawang nag-uumpugang LGU na kumilos at ayusin na ang sitwasyon.

Sabi nga ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado kaugnay sa inilabas na kautusan ng SC dapat ay respetuhin na bilang paggalang sa Kataas-Taasang Hukuman ang desisyon. Magtulungan na para sa maging maayos ang paglilipat ng mga residenteng mahabang panahong naapektuhan ng gusot na ito sa land dispute.

Wala namang magagawa ang mga residente kundi sumunod sa utos ng SC at para na rin ito sa kanilang kapanatagan , lalo na mga tatamaang Makati Citizen na magiging lehitimo nang Taguigeño.

Dahil sa kautusang ito ng SC magiging sakop na ng Taguig City ang Fort Bonifacio kabilang ang Barangay Pembo, Comembo, Cembo, South Cembo, West Rembo, East Rembo at Pitogo gayundin ang Philippine Army headquarters, Navy installation, Marines’ headquarters, Consular area, JUSMAG area, Heritage Park, Libingan ng mga Bayani, AFP Officers Village at 6 pang villages sa tabi nito.