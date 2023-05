Mt. Batulao sa Batangas swak sa beginner hiker

Kung bet mo rin mag-hike pero baguhan ka pa lang, try mo na ang bundok na ito sa Batangas.

Ito ay ang Mt. Batulao na matatagpuan sa bayan ng Nasugbu na humigit-kumulang dalawang oras at kalahati lang ang layo mula sa Maynila.

Isa ito sa mga kilalang bundok sa Batangas dahil sa angking ganda nito na talaga namang worth it dayuhin. May taas itong 811 meters o halos 2660 feet above sea levels.

Makikita sa mga ibinahaging picture ng hiker na si Ace Matthew Dalora sa kanyang Facebook account ang makapigil-hininga sa ganda ang Mt. Batulao. Mula sa itaas, matatanaw mo iba’t ibang peak formation at hitik sa berde na kulay ng mga damo at puno na talaga namang mapapasabi ka ng, “I’m with the nature.”

Isa ito sa mga madaling akyatin na bundok kaya naman swak ito para sa mga beginner hiker.

Kaya naman ano pang hinihintay mo, isama mo na ito sa next destinasyon mo. (Moises Caleon)