Mister ni Valerie mabuting stepfather kay Fiona

Nagpapasalamat si Valerie Concepcion na naging tama ang desisyon niya na magpakasal sa mister niyang si Francis Sunga.

Noong January, nag-celebrate sila ng kanilang 6th wedding anniversary at patuloy lang daw ang masayang pagsasama nila.

Hindi lang daw mabait na mister si Francis kundi mabuti pang stepfather ng kanyang anak na si Fiona.

Hindi raw inaasahan noon ni Valerie na mahahanap pa niya si Mr. Right hanggang sa dumating sa buhay nila ni Fiona si Francis.

Post pa ni Valerie via Instagram, “Jan. 23, 2017, this lucky guy asked me if I can be his girlfriend. At that time, I told myself that I don’t want to be in a relationship anytime soon. But when @franchise_33 and I met, there was this instant connection. It felt like we’ve known each other forever. So when he asked me to be his gf just weeks after I met him, I said YES. And now, 6 years later, he’s still crazy about me. We’re still crazy about each other. Happy 6th, mon amour!”

Ayon pa sa ‘The Seed of Love’ kontrabida, hindi raw magiging successful ang marriage nila kung hindi palaging open ang communication nila. Kahit daw busy si Valerie, hindi niya nalilimutang tawagan or i-Facetime ang kanyang mister. Importante raw sa isang relasyon ‘yung palaging nagkukumustahan at nagbabalitaan sa isa’t isa.

“‘Yung kuwentuhan ninyong mag-asawa, hindi dapat nawawala iyon, eh. Ako pa naman, marami akong gustong i-share sa nangyayari sa buhay ko everyday. It’s nice to know that we both listen and enjoy each other’s stories. Tsaka hindi rin nawawala ‘yung kilig namin para sa isa’t isa. Everyday in love kami sa isa’t isa,” sey pa ni Valerie. (Ruel Mendoza)