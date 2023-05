Mga OFW mula Sudan sasaluhin ng US

Bukas ang ilang kompanya sa Amerika na saluhin ang mga Pilipinong manggagawa na nawalan ng trabaho sa Sudan.

Ito ang inihayag ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople matapos makausap ang ilang American business leader­s sa Washing­ton D.C. Kasama si Ople sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang official visit sa Estados Unidos.

Ayon kay Ople, handang tingnan ng mga kompanya ang profiles ng mga OFW matapos banggitin na skilled workers ang mga inilikas sa Sudan gaya ng mga guro, engineer, nurses at construction worker.

“They’re willing to look at the profiles noong mga galing sa Sudan kasi sabi ko these are skilled workers,” ani Ople.

Kabilang aniya sa mga interesadong employer ay ang MedPro International, Magsaysay People Resources at Carnival Corporation, Princess Cruises.

Bukod sa American firms ay interesado rin aniya ang Saudi Arabia sa mga OFW na nailikas mula sa Sudan. (Aileen Taliping)