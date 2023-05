May gas station na: Donny nilampaso mga kasabayang artista

Ibang klase talaga si Donny Pangilinan, na habang tumatagal, lalo siyang hinahangaan ng fans, ha!

Imagine, sa edad niya na 25, grabe na ang paghahanda niya sa kanyang future. Mula sa bonggang bahay, heto at may bago na naman siyang papasuking bonggang negosyo.

“A successful collaboration with this esteemed company, calls for a solid partnership within the family,” sabi ni Anthony Pangilinan, tatay ni Donny.

“Proud of you son @donny With @mommymaricel your sibs and our team, let’s do this! #RookieRetailers,” dugtong na chika pa ni Anthony.

Na sinagot naman ni Donny na, “Lezgoo!”

Base sa post ni Anthony, isang gasoline station ang itatayo nila sa Silang Cavite, ha!

Kaya ang fans, grabe ang pagsamba kay Donny, na mautak magplano ng kinabukasan, at mahusay humawak ng datung.

“Him owning a gas station isn’t a joke anymore. And the fandom’s right after all. Proud of you Donny and Team P!”

“So this is the new business Tito A was talking about. Congratulations Donny and to the entire Team P as well.”

May na-post nga si Anthony noon na kasama niya si Donny at may caption na, “Buddies bidding for new business.”

Heto pa ang chika ng mga faney na tuwang-tuwa.

“So proud of you best boy. Congrats. More to come.”

“Palagi akong mapapa-full tank dahil sa’yo Donny.”