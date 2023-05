Matteo pumayag mag-second lead kay Ruru

Kinumpirma ng isang GMA Network insider na gagawa ng environmental, military at iba’t iba pang documentaries para sa GMA Integrated News and Public Affair si Matteo Guidicelli!

Bukod sa special documentaries, magho-host din sa ‘Unang Hirit’ ang mister ni Sarah Lahbati.

Kung noong una ay napabalitang hindi siya aarte sa anumang series ng Kapuso Network, masayang ibinalita naman ng kausap namin na may gagawin silang series na pagbibidahan ni Ruru Madrid at gandang-ganda si Matteo sa proyektong ‘yon kaya pumayag siya na mag-second lead sa boyfriend ni Bianca Umali.

“Sobrang excited ni Matteo. Sa meeting pa lang, gusto na talaga niya ‘yung mga inilatag na shows sa kanya, lalo na ‘yung documentaries.

“Merong about environment, may tungkol din sa military,” kuwento ng source namin.

Hindi naman nakakapagtaka na gagawa ng documentary si Matteo na tungkol sa mga military dahil noong 2019 ay nakumpleto niya ang 30-day Scout Ranger Orientation and Leadership Development Course ng Philippine Army. Ang current rank niya ay 2nd Lieutenant of the Armed Forces of the Philippines.

Sa kuwento pa ng source namin, ngayon pa lang ay sobrang saya na nila na makapagtrabaho ang mister ni Sarah.

“Ilang beses pa lang namin siyang nakaka-meeting, pero ang gaan ng loob namin sa kanya. Iba ‘yung excitement niya sa mga project na gagawin niya sa amin.

“Feel na feel namin na more than 100% pa ang ibibigay ni Matteo sa mga proyekto niya sa GMA Network,” dagdag pa ng kausap namin.

Ang bongga!