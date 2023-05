Mas mahabang airport shutdown posible

Tinawag ang pansin ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman ang ilang ahensiya na pag-isipan muli ang planong pagsarado ng Philippine airspace sa May 17 para sa paglalagay ng bagong kagamitan para sa air traffic.

“I’m sure marami tayong eksperto kaya puwedeng magawan ng paraan na hindi na maaapektuhan ang mga pasahero at airline companies sa pagkabit ng mga pasilidad na ‘yan,” wika ng mambabatas na chairman din ng House committee on women’s rights and gender equality.

Ito’y reaksiyon sa anunsiyo ng Manila International Airport Authority (MIAA) na isasara ang airspace ng bansa mula 12:00 am hanggang 6:00 am para maikabit ang uninterruptible power supply unit na gagamitin ng Civil Aviation Autho­rity of the Philippines (CAAP) sa kanilang air traffic monitoring.

Ngunit pangamba ni Roman, makaaapekto ito sa budget ng mga airline pagdating sa kanilang promo, kung saan nagbibigay sila ng mas murang airfare sa oras kung kailan ipatutupad ang shutdown. Isa pa sa nakikitang problema ni Roman ay ang posibleng epekto nito sa mga susunod na flight at turismo ngayong summer season.

“Pinakamura ang tiket sa hatinggabi o madaling-araw kaya ‘yan ang kinukuha kadalasan ng mga gustong mamas­yal. Isipin natin kung ano ang domino effect ng closure na ‘yan sa mga susunod na flight o kaparehong flight sa susunod na araw. Panahon ng turismo ang summer, sana maisip nila,” wika ni Roman.

Sinabi ng MIAA nitong Huwebes na posibleng hindi lang anim na oras ang airport shutdown sa Mayo 17 kung hindi agad matatapos ang maintenance procedures.