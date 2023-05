Marcos ginawaran ng full military honors sa Pentagon

Ginawaran ng full military honors si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at naging kauna-unahang head of state na binigyan ng ganitong parangal sa ilalim ng Biden administration sa kanyang pagbisita sa Pentagon sa Estados Unidos nitong Miyerkoles.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), nakaharap ng pangulo si United States Secretary of Defense Lloyd Austin III kung saan tinalakay ang pagpapalakas sa kooperasyon at depensa ng Pilipinas at Amerika.

Sa ginanap na pulong ay ipinangako ng US defense chief sa pangulo ang kahandaan ng Amerika sa pagsuporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty.

“President Biden has made clear our commitment to the defense of the Philippines is ironclad. And let me tell you once again that our Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on our armed forces, coast guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific including anywhere in the South China Sea,” ani Secretary Lloyd kay Marcos.

Ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Pentagon ay bahagi ng pagpapaigting sa alyansang panseguridad ng Pilipinas sa Amerika sa harap ng tensiyon sa Asia-Pacific Region. (Aileen Taliping)