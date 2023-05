Magic Show Time liyamado sa 3YO

MAPAPALABAN nang todo si Magic Show Time pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Ayon sa mga komento ng mga karerista sa social media, mahuhusay ang mga kasaling kabayo sa nasabing karera kaya paniguradong magandang laban ang kanilang mapapanood.

Pakakawalan sa unang race, posibleng maging tinik sa asam ni Magic Show Time sa panalo ay ang kalahok na si Moderne Stroke na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez.

May distansyang 1,200 metro, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Impressive Victory, Galactus, Mapagkalinga, Real Fair, Unconditional Love at Jewel Of The Nile.

Rerendahan ni class A rider O’Neal Cortez, puntirya ng connections ni Magic Show Time ang P20,000 added prize para sa 3-year-old horses lamang.

Pitong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)