Keanzel Basketball League aarangkada

MAY bago na namang liga para sa mga kabataan, ang Keanzel Basketball League simula ngayong Mayo.

Ito ay edad 18-pababa, bukas sa lahat ng school at club teams, plano ng liga na ang mananalo ay ilalahok sa ibang bansa para magkaroon ng karanasan kontra iba’t ibang lahi.

Kung kayo ay interesado, pwede kayo magpunta sa kanilang Facebook page.

***

Maglalaban muli sa UAAP women’s volleyball finals ang La Salle Lady Spikers, pagkatapos pataubin ang UST, at ang NU, matapos namang talunin ang Adamson, sa hiwalay na semifinals game.

Ang Lady Spikers ang numero uno sa standings sa UAAP na may isang talo lang sa elimination at dalawang beses nila tinalo ang NU.

Pero alam naman natin na iba na ang labanan pagdating ng finals at ang NU ang defending champions kaya abangan na lang nating lahat ang unang game.

***

Binabati ko ang aking anak na si Krizzle Herrera at ang kanyang team na 8-12 sa basketball intrams sa San Beda University.

Congrats kay Irus Chua ng Microsmith-Elite bilang leading scorer ng ligang CHACHAGO 19-Under.

Nag-aaverage si Irus ng 31.3 points per game at ang kanyang team ay 80 porsiyentong 16 years old na naglalaro sa 19-below.