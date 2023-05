Kambal na sunog sumiklab sa Parañaque, higit 360 pamilya apektado

Higit 360 pamilya ang nawalan ng tahanan nang tupukin ng magkasunod na sunog ang dalawang komunidad sa Parañaque City kahapon.

Ayon sa Parañaque Bureau of Fire and Protection (BFP), unang natupok ng sunog ang may 100 kabahayan sa Tropical Compound sa Dona Soledad, Better Living Subd. sa Barangay Don Bosco bandang ala-una nang madaling-araw at nagmula umano ang apoy sa bahay ni Annaliza Villanueva.

Nasugatan dito ang residenteng si AJ Enero, 18, na nasa ligtas ng kalagayan.

Nasa 55 fire truck ang rumesponde sa sunog. Umabot ito sa ikalimang alarma bago naapula ganap na alas-4:46 nang madaling-araw. Tinatayang nasa P1,675,000 naman ang halaga ng danyos sa mga ari-arian dito.

Samantala, alas-7:43 nang umaga nang mag­lagablab ang dalawang bahay sa J. De Leon St., sa Barangay La Huerta. Nakontrol ang apoy ganap na alas-10:01 nang umaga. Patuloy ang imbestigasyon sa dalawang insidente. (Betchai Julian)