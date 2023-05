Jaylen Brown, Boston Celtics tinambakan Sixers sa Game 2

PINIGIL ng foul trouble si Jayson Tatum, sinalo ni Jaylen Brown ang atake at nilampaso ng Boston ang Phildelphia 121-87 sa Game 2 ng East second round Miyerkoles ng gabi.

Ibinuhol ang series sa tig-isang laro, muula sa TD Garden ay dadayo ang Celtics sa Philadelphia para sa Game 3 sa Sabado (araw sa Manila).

Tumipa si Brown ng 25 points, dinagdagan ng 23 points ni Malcolm Brogdon – inari ang anim sa 20 3-pointers ng Boston. Diyeta sa 7 points lang si Tatum pero may tig-15 sina Marcus Smart at Derrick White.

Nilimitahan ng Celtics ang 76ers sa 6 for 30 shooting sa labas ng arc, malayo sa 17 3s na ibinaon sa Game 1.

Dumistansiya Boston hanggang 36 sa fourth quarter.

Tumapos si Joel Embiid ng 15 points, 3 rebounds, 5 blocks sa unang laro matapos itanghal na season MVP. Kababalik lang din niya mula sprained right knee na ipinahinga sa final game ng first round at Game 1 ng second.

Binitbit ng 16 markers ni Tobias Harris ang Philadelphia. May 12 points, 10 rebounds, 4 assists si James Harden.

Naka-tatlong fouls na si Tatum sa first half, nakuha ang pang-apat 7 1/2 minutes pa sa third. Isinara ng Celtics ang period sa19-5 run tungo sa 92-65 lead papasok ng fourth.

(Vladi Eduarte)