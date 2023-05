Gimik lang? Marco haling na haling kay Heaven

Kung ang pagbabasehan ay ang latest video post ni Marco Gallo sa kanyang Instagram, walang dudang haling na haling siya kay Heaven Peralejo.

Naloka ang fans sa mala-prenuptial appreciation post ni Marco kay Heaven kung saan isinalarawan ng aktor ang nararamdaman niyang pag-ibig at kasiyahan sa piling ng rumored-girlfriend.

Pinagsama-sama ni Marco ang moments ng sweetness nila ni Heaven sa iba’t ibang pagkakataon, eksena at lugar.

May eksena pang binubuhat niya ang kasintahan habang magkayakap sila na naglalakad. Meron ring kinunan pa ni Marco ng close-up si Heaven.

Nilagyan ng narration ni Marco ang compilation ng ganitong linya, “You’re something like my favorite light. A pink and orange sky melting slowly in the evening. You’re warm and soft on the eyes. It’s funny I’ve photographed this image a dozen times, and yet I never get tired of how it makes me feel, about… of how you make me feel. You bring color to my world in ways that can’t be beat.”

Pero ilan ang nagdududa sa relasyon ng dalawa at sinasabi ng mga ito na gimik lang para sa kanilang series na ‘The Rain in España’ ang ‘drama’ ni Marco kay Heaven.

May bumasag na agad sa romansa ng dalawa at hinuhulaan ng mga itong maghihiwalay rin sina Marco at Heaven makalipas lang ang ilang buwan.

Teka! Hiwalayan na kaagad kahit wala pa namang opisyal na pag-amin?

Nakakaloka! (Rey Pumaloy)