Gerald, Anne magsasama sa pelikula: Julia walang dapat ikabahala

Siguradong magiging kampante si Julia Barretto sa susunod na magiging leading lady ng kanyang dyowang si Gerald Anderson.

Isang dedicated mother at happy wife kasi ang makakasama ni Gerald sa movie, at ito ay walang iba kundi si Anne Curtis.

Tiyak na walang gugulong na romansa sa dalawa, o pag-iisipan na posibleng mabighani si Gerald at iwan si Julia.

Nasa post ni Direk Erik Matti sa kanyang Instagram ang larawan nina Anne at Gerald na parehong nasa meeting at binibigyan ng briefing ng mahusay na direktor.

Sina Anne at Gerald ang sasalang sa latest movie ni Direk Erik, na action ang genre.

Pagkumpirma pa ng direktor tungkol sa dalawa niyang artista, “Locked and loaded. But still a long way to go. Great meeting @annecurtistsmith @geraldandersonjr. We need to get @rafael_kayanan here asap. Prep time one inch at a time.”

Nauna nang nag-training kay Kayanan si Anne sa New York City last week at ibinahagi ng aktres, pati ni Direk Erik sa kani-kanilang Instagram ang larawan ng pagsasanay na ‘yon.

Si Direk Erik ang unang nagbigay kay Anne ng all out action movie, ang ‘BuyBust’. Naging artista rin niya si Gerald sa pelikulang ‘On The Job’.

Samantala, mukhang selyado na ang love life nina Gerald at Julia dahil wala rin namang sumingaw na isyu nang magsama sa Switzerland ang dalawa para sa shooting doon ng ‘Unravel: A Swiss Side Love Story’.