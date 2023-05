Freedom of the press buhay sa BBM admin – PCO

Kinikilala ng Presidential Communications Office (PCO) ang kalayaan sa pamamahayag para sa pagsusulong ng demokrasya, transparency at pagkilala sa prinsipyo ng karapatang pantao.

Ito ang inihayag ng tanggapan ni PCO Secretary Cheloy Garafil kaugnay sa selebrasyon ng World Press Freedom Day.

Ayon sa PCO, kinikilala ng gobyerno ang mga mamamahayag na itinataya ang kanilang buhay upang maihatid ang mga balita, partikular sa mga nakakaranas ng pananakot, panggigipit at karahasan at ibang uri ng pagsubok sa kanilang propesyon

Kinokondena ng Palasyo ang pag-atake sa press freedom at nanawagan para sa proteksiyon ng lahat ng journalists at media workers sa buong mundo.

“The PCO recognizes the vital role of a free and independent press in fostering democracy, promoting transparency and upholding the principles of human rights,” anang PCO. (Aileen Taliping)

Meta:

Patuloy na namamayani ang freedom of the press lalo na sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ayon sa Presidential Communications Office (PCO).