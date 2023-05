Eric Haase, Detroit Tigers sinupalpal balik ni Max Scherzer

HUMIRIT ng homer sa dalawang laro ng doubleheader si Eric Haase at winalis ng Detroit Tigers ang nagbabalik na si Max Scherzer at New York Mets, huli ang 8-1 panalo Miyerkoles ng gabi.

Nagtuhog ng five RBIs sa first game si Haase kabilang ang go-ahead single sa eighth inning ng 6-5 comeback win, bago dinagdag ang isa sa dalawang homers ng Detroit laban kay Scherzer sa nightcap.

Sa second game, nangamote si Scherzer laban sa dating team. Dalawang beses umiskor amg Tigers sa first inning, naka-homer si Haase sa second at pumitik din ng two-run homer si Matt Vierling sa fourth.

Nagbigay ng six runs at eight hits sa loob ng 3 1/3 innings si Scherzer, sinuspinde ng MLB ng 10 games matapos makitaan ng foreign substance ang pitching hand noong April 19 laban sa Dodgers. (Vladi Eduarte)