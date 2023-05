Enrile: Saan ginastos ang pera sa lisensiya, plaka? Bautista, Tugade namumuro na kay PBBM

Dismayado umano si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa isyu sa kakulangan ng supply sa plastic cards ng driver’s license sa Land Transportation Office (LTO).

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na napag-usapan sa pulong ng gabinete ang problema sa LTO at kumukulubot aniya ang noo ng pangulo.

Dapat aniya alam ng mga opisyal ng ahensiya kung hanggang kailan tatagal ang kanilang supply sa plastic cards ng lisensiya batay sa statistics pero tila mayroong nagpabaya sa trabaho.

“Pinag-usapan namin ‘yan sa gabinete kaya medyo kumukulubot ‘yong noo ng ating presidente,” ani Enrile.

Binigyang-diin ng kalihim na dapat alam ng mga opisyal ng LTO kung ilan ang mga sasakyan na magkakaroon ng bagong plaka at ilan ang mga driver na mangangailangan ng driver’s license subalit tila walang preparasyon.

Lahat aniya ay dapat mayroong statistics at nasa database para alam ang shortage ng kanilang supply.

Sinabi ni Enrile na naka-budget kada taon ang pangangailangan ng mga departamento at ahensiya ng gobyerno kaya hindi dapat humantong sa ganito ang problema sa LTO.

“Nasaan ‘yong pera? Naka-budget ‘yon eh, nasaan ‘yon? Anong ginawa nila, ginastos sa ibang bagay?” pag-usisa ni Enrile.

Dapat aniyang may managot sa isyu dahil hindi naprotektahan ang interes ng publiko gayong pinapasuweldo nang malaki ang mga opisyal na nakaupo sa LTO.

“They should protect the interest of the people, that’s why they are there. And if they do not perform their job, there is a law that they should answer before the court,” wika ni Enrile.

Matatandaang nagsisihin sina Transportation Secretary Jaime Bautista at LTO Chief Assistant Secretary Jay Art Tugade sa shortage ng plastic card sa driver’s license at plaka ng mga motorsiklo at sasakyan. (Aileen Taliping)