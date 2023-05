Dapat bang kabahan ang ‘Eat Bulaga’? ‘It’s Showtime’ may pasabog

Super tindi na ng labanan sa nagaganap na semi finals ng ‘Tawag ng Tanghalan’ sa ‘It’s Showtime’.

Noong Monday (May 1), si Jezza Quiogue ang nakakakuha ng pinakamataas na score sa mga hurado at unang nakapasok sa Huling Tapatan (Grand Finals) na magaganap on Saturday.

Si Marko Rudio naman ang nanalo sa second day ng semi finals at pasok na rin bilang grand finalist.

Habang ang mga natalong semi finalists na sina Lee’ana Layumas at JR Oclarit ay muling lalaban bukas (Friday) para makapasok sa Huling Tapatan.

Excited na nga ang mga madlang pipol sa magaganap na Huling Tapatan dahil pagkatapos ng mahigit isang taon ay makikilala na ang 6th Grand Champion ng ‘Tawag ng Tanghalan’.

Anyway, maliban sa Huling Tapatan ng ‘Tawag ng Tanghalan’ ay balitang may grand launch din na magaganap sa ‘It’s Showtime’ on Saturday (May 6).

Malaking pasabog daw ito ng noontime show nina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Kim Chiu, Amy Perez, at iba pa.

Naku, dapat bang kabahan ang ‘Eat Bulaga’?

Well…

(Byx Almacen)