Cris Nievarez, national rowing team naka-2 ginto sa Thailand

PINANGUNAHAN ni Olympian Cris Nievarez ang pagsikwat ng dalawang gold at isang bronze medal para sa Philippine team na sumabak sa Asian Rowing Beach Sprint Championships sa Thailand.

Nagwagi sina Nievarez at Zuriel Sumintac sa Coastal Men’s Double Sculls sa Pattaya sa Asian Qualifiers ng ANOC World Beach Games at sa Asian Rowing Beach Sprints Championships.

Humablot din ng gintong medalya sina Edgar Ilas at Joanie Delgaco sa Coastal Mixed Double Sculls, habang sina Amelyn Pagulayan at Kristine Paraon ang sumungkit ng bronze sa Coastal Women’s Double Sculls.

Umaasa ang national squad na makakuha pa ng medalya dahil nakapasok din sina Nievarez sa Men’s Solo at Feiza Lenton sa Women’s Solo.

“It is an interesting development of the sport that requires an even greater emphasis for strength, balance and speed from the rowers,” saad ni Philippine Rowing Association President Patrick Gregorio.

Ang Team Philippines ay suportado ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, MVP Sports Foundation, Smart at Maynilad. (Elech Dawa)