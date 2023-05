Cong Teves ‘pinupulutan’ sa publiko

Sa halip na litisin, ginagawang pulutan ng ilang opisyal sa pamahalaan si Negros Oriental 2nd District Rep. Arnolfo Teves matapos itong ituro na utak sa pagmasaker kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo at siyam pang katao sa lalawigan noong Marso.

Ayon kay Atty. Ariel Jawid, volunteer lawyer ng Violence Against Crime and Corruption (VACC), ‘trial by publicity’ ang ginagawa ng Department of Justice (DOJ) kay Teves kaya ngayon pa lang ay guilty na agad ito para sa karamihan.

Sa forum kahapon sa Tinapayan Festival Bakeshoppe sa Dapitan, Sampaloc, sinabi ni Jawid na nadidismaya siya bilang abogado dahil kutob at impresyon na ang bata­yan sa kaso sa bansa halip na ebidensya.

“Si Justice Secretary Boying Remulla na mismo ang nagsabi na 99.9% na sigurado silang may kina­laman si Teves sa kaso.

“Ipaubaya nila sa korte ang paglilitis hindi ‘yung pinupulutan nila ang kaso para may pagpiyestahan sa publiko at matakpan ang gusto nilang itago, kung mayroon man,” diin ni Jawid.

Samantala, handa rin si Jawid na ipagtanggol sa korte si P/SSg. Noel Alabata na kinasuhan ng double frustrated murder sa mga negosyanteng sina Jason Ong at Sandy Tinguha noong 2021 at iniuugnay naman ngayon sa kaso sa kongresista.

Aniya, nasa Bacolod si Alabata at wala itong kaugnayan kay Teves para madawit siya sa kaso. Dagdag nito, pro bono o libre ang serbisyo niya para kay Alabata