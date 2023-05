Cavaliers, Magis lumapit sa 9th UNTV Cup finale

Mga laro sa Linggo:

(Novadeci Convention Center, QC)

2:00pm — NHA vs AFP

3:30pm — PNP vs Judiciary

5:00pm — Senate vs AFP (EFO)

NAGTALA ng magkahiwalay na panalo ang three-time champion Armed Forces of the Philippines at Judiciary kaya naman lumapit ang mga ito sa inaasam na title match sa 9th UNTV Cup.

Nakaungos agad ang Armed Forces of the Philippines at Judiciary sa kanilang best-of-three semifinals na ginanap sa Paco Arena sa Maynila.

Nagsanib-pwersa sina former PBA player Boyet Bautista, Jerry Lumongsod at Darwin Cordero upang akbayan ang AFP Cavaliers sa panalo kontra NHA Home Masters, 91-79, nitong Miyerkoles.

Ipinagpag naman ng Judiciary Magis ang PNP Responders, 74-65.

Sisikapin ng AFP at Judiciary na tapusin ang kani-kanilang mga katunggali sa Linggo sa tournament na nakalaan ang tax free P3 million top prize.

Sa Executive Face-Off, nagtala ng pinagsamang 35 puntos sina Senator Bong Go at Joel Villanueva para angklahan ang Senate Sentinels sa pangalawang sunod na panalo.

Nagtulungan naman sina Marvin Jason Bayang at Franz Alvarez para itaguyod ang OP Executives sa panalo kontra Ombudsman Graftbusters, 65-56, sa event na inorganisa ng Breakthrough and Milestones Productions International CEO at President Daniel Razon. (Elech Dawa)